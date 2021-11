Borsa: ancora una seduta positiva, massimo storico a Parigi

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le banche centrali hanno tranquillizzato i mercati e le Borse del Vecchio continente proseguono la loro corsa in parallelo a Wall street: Parigi in particolare ha segnato un aumento finale nell'ultima seduta della settimana dello 0,7%, superando per la prima volta in chiusura con l'indice Cac 40 la soglia dei 7mila punti, ritoccando ancora il massimo storico.

Più cauta Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,3%), i cui aumenti finali migliorano comunque di qualche frazione rispettivamente il massimo storico dell'indice Dax e il livello più alto per l'Ftse 100 dal febbraio 2020, cioè dall'inizio del crollo per la pandemia Covid. (ANSA).