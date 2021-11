Banco Bpm approva il nuovo piano,1 miliardo utile nel 2024

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Banco Bpm ha approvato il piano industriale al 2024 che prevede il conseguimento di un utile di circa 740 milioni di euro nel 2023 e di oltre 1 miliardo nel 2024, con un ritorno sul capitale tangibile superiore al 9%. Per gli azionisti è previsto un payout (percentuale dell'utile destinata a dividendo) nell'arco di piano pari al 40%.

Il nuovo piano "si caratterizza per obiettivi ambiziosi ma raggiungibili anche grazie al consolidato track-record realizzato in questi anni" ed "è guidato da priorità strategiche che mirano a remunerare in maniera significativa gli azionisti, a incontrare le aspettative degli altri principali stakeholder (clienti, colleghi, Autorità di Vigilanza) e a raccogliere le opportunità offerte da processi in corso quali la digitalizzazione e la sostenibilità", sottolinea il ceo, Giuseppe Castagna.

L'istituto ha inoltre chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 472 milioni di euro, in crescita del 79,8% sullo stesso periodo dello scorso anno. A livello adjusted (rettificato) l'utile, si legge in una nota, si attesta a 565 milioni.

Il risultato della gestione operativa, in crescita del 20,8% a 1,53 miliardi di euro, conferma il "trend positivo sui ricavi", cresciuti del 10,5% a 3,42 miliardi, "e sul contenimento dei costi registrato negli ultimi trimestri".

L'indicatore di solidità patrimoniale Cet 1 ratio cresce trimestre sul trimestre al 13,3%. Nel terzo trimestre l'utile è stato di 110,7 milioni di euro, superiore al consensus di 74 milioni (ANSA).