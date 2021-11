Tim vola in Borsa con ipotesi rinuncia controllo rete unica

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - L'ipotesi che Tim possa rinunciare al controllo della società della rete unica con Open Fiber, di cui inizialmente doveva avere il 51%, mette le ali al titolo in Borsa che arriva a guadagnare fino al 6% per poi ridurre i guadagni nel finale. L'indiscrezione di Bloomberg, che arriva dopo una serie di ribassi del titolo a seguito dei risultati deludenti nei nove mesi, ha costretto Tim a precisare che il tema non è stato oggetto di discussione in Cda nè sono state prese decisioni al riguardo.

Ma un consiglio di amministrazione straordinario è già in agenda per l'11 novembre. (ANSA).