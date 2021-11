Snam: utile nove mesi a 938 milioni (+7,4%), ricavi +14,9%

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Snam chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 938 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo, per effetto della "positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria". I ricavi si attestano 2,3 miliardi, in aumento del 14,9%.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2021, pari a 0,1048 euro per azione. In aumento gli investimenti tecnici pari a 866 milioni di euro, in crescita di 104 milioni di euro (+13,6%), rispetto ai primi nove mesi 2020.

Snam, in linea con il proprio continuo impegno per il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti e nell'ottica del raggiungimento dell'annunciato obiettivo 'net zero' al 2040, ha stabilito nuovi target di riduzione delle proprie emissioni di metano rispetto a quelle già previste.

L'obiettivo della società è di ridurre le emissioni di metano del 55% al 2025 su base 2015 (rispetto al precedente target di -45%). Questo nuovo obiettivo è più "ambizioso rispetto al target raccomandato dalla Oil and Gas Methane Partnership (Ogmp) 2.0 per il 2025", spiega la società.

I risultati dei primi nove mesi mostrano la "solidità del nostro core business. In una fase di forte aumento e volatilità dei prezzi del gas e di difficoltà di approvvigionamenti a livello globale, Snam incrementa i propri investimenti per contribuire alla sicurezza energetica dell'Italia", afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. (ANSA).