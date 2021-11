Patto Stabilità: Ue, ridurre debito senza soffocare crescita

"Dobbiamo riflettere su come le nostre regole di bilancio possano garantire una graduale e realistica riduzione degli elevati livelli di indebitamento" degli Stati membri "senza soffocare la crescita". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, a una conferenza sulle scelte strategiche dell'Europa per il 2021, sottolineando che "senza crescita sarà estremamente difficile controllare il debito", evidenza mostrata dai dati del secondo trimestre di quest'anno, quando "il debito pubblico dell'area dell'euro è sceso al 98% grazie al rimbalzo del Pil".

"Credo che ci sia un'ampia comprensione del fatto che non sia una questione di 'se' cambiare le regole, ma piuttosto di 'come' cambiarle", ha aggiunto Gentiloni, spiegando che nei prossimi mesi Bruxelles vuole impegnarsi "su questo 'come'" per "costruire un consenso" tra gli Stati membri "sulla strada da percorrere, con mente aperta, nuove idee e pensieri".