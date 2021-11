Manovra: verso conferma cessione del credito bonus edilizi

La manovra di bilancio dovrebbe confermare nella sua versione definitiva la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi. Nella bozza della legge le due possibilità non erano state rinnovate, in particolare per sismabonus, ecobonus e bonus facciate, rimanendo invece in piedi solo per il Superbonus. Il pressing dei partiti e delle associazioni interessate avrebbe portato, a quanto si apprende, ad una riconsiderazione della questione.

Il testo definitivo della legge non è ancora approdato in Parlamento. Le Camere lo attendono per lunedì o martedì. Oltre al capitolo bonus, dovrebbe essere messa a punto anche la misura definitiva su Opzione donna, che non dovrebbe riportare alcuna stretta rispetto agli attuali requisiti per andare in pensione, e sul reddito di cittadinanza, con un decalage dell'assegno a partire dal primo rifiuto di offerta di lavoro.