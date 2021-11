Leonardo: nei primi 9 mesi 2021 +67,2% l'utile a 229 milioni

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Leonardo chiude i conti dei primi 9 mesi del 2021 con un risultato netto in crescita del 67,2% a 229 milioni. I ricavi segnano un +6% a 9,025 miliardi. E' confermata la guidance 2021.

"I risultati dei primi nove mesi sono molto positivi con una performance superiore ai livelli pre-pandemici nel militare/governativo (87% dei ricavi di gruppo), che ha più che compensato il business civile ancora sfidante", commenta l'a.d.

Alessandro Profumo.

"Il portafoglio ordini garantisce visibilità, la top line è in crescita così come l'Ebita e il Focf. Confermiamo la Guidance 2021 e le prospettive di medio-lungo periodo basate su solidi fondamentali di gruppo", evidenzia Profumo e aggiunge: "Abbiamo recentemente firmato la prima Revolving Credit Facility 'ESG-linked' e siamo stati riconfermati Global Compact Lead a testimonianza dell'impegno continuo riconosciuto in ambito ESG".

(ANSA).