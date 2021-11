Enit a Wtm Londra, oltre 13 milioni notti da turisti Regno Unito

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - I turisti dal Regno Unito sono ai primi posti della classifica turistica italiana con 13,7 milioni le presenze negli esercizi ricettivi. La spesa turistica dei viaggiatori dal Regno Unito si aggira intorno ai 3,8 miliardi di euro e aumenta tendenzialmente del +7%. Anche per questo l'Italia ha partecipato con successo al Wtm (World Travel Market 2021) che si è svolto all'Excel Centre di Londra dall'1 al 3 novembre, per la prima volta dopo due anni in presenza con tutte le regioni italiane e con il coinvolgimento di oltre 130 stakeholders. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha inaugurato lo stand Italia assieme al segretario generale del Unwto Zurab Pololikashvili, al Console Generale d'Italia Marco Villani, all'amministratrice delegata Enit Roberta Garibaldi, al presidente dell'Agenzia Nazionale del Turismo Giorgio Palmucci e al consigliere Enit Sandro Pappalardo. "Un nuovo inizio che porta con sé valori rinnovati su cui puntare - commenta Giorgio Palmucci - un revenge travel che segna il grande ritorno al viaggio dopo un anno di limitazioni e che vede i turisti più motivati che mai. Si torna a parlare di incoming e l'Italia è la seconda destinazione più cercata in Europa (12,2 mln di voli ricercati) e la terza nel mondo".

Le regioni su cui investono di più gli inglesi sono Lazio (655,3 milioni di euro), Lombardia (536 milioni di euro) e Campania (514 milioni di euro) che acquisiscono il 45% circa del totale della spesa. Gli alberghi e villaggi turistici percepiscono il 55,2% della spesa totale dei viaggiatori da UK pari a 2,1 miliardi di euro (+1,1%). Seguono l'ospitalità di parenti e amici con 564,7 milioni di euro (+28,6%) e gli agriturismi e B&B con 473,4 milioni di euro (-2,6%). I tipi di vacanza prediletti sono: culturale per cui si spende il 36,7% del totale della spesa, circa 1,4 miliardi di euro. Segue la vacanza balneare con circa 600 milioni di euro (+3,7%). La spesa per la vacanza sportiva cresce del +27%, passando da 44 milioni di euro a 56 milioni di euro, l'incremento più elevato. (ANSA).