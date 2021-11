Borsa: Milano positiva, corrono Tenaris e Tim

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Seduta positiva a Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib si riporta sopra i 27.500 punti (+0,53% a 27.522) in linea con gli altri listini europei e con gli indici americani col Nasdaq che ritocca i massimi, all'indomani della Fed e alla vigilia dei dati sull'occupazione Usa, anche se il Dow Jones frena.

A indossare la maglia rosa alla fine è Tenaris (+6,26%) anche se non dura molto la spinta data al greggio e ai petroliferi dalla decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno, meno di quanto chiesto dal presidente statunitense Joe Biden.

Dopo aver fatto uno sprint con guadagni nell'ordine del 6% Tim ha terminato in crescita del 4,49% a 0,32 euro. A far risvegliare un titolo sceso ai minimi da un anno sulla scia dei conti dei nove mesi deludenti è stata l'ipotesi di una possibile rinuncia al controllo della società della rete unica con Open Fiber, anche se il gruppo ha precisato che nessuna decisione è stata presa. In luce Moncler (+4,08%) mentre in fondo al paniere principale è finita Intesa, all'indomani dei risultati, insieme alle altre banche che venerdì diffonderanno le trimestrali: Banco Bpm, che alza anche il velo sul nuovo piano, ha ceduto l'1,29%, Bper l'1,18%. Mps ha intanto guadagnato l'1,04%.

(ANSA).