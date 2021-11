Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,4%

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta. Il suo indice di riferimento il Ftse Mib sale dello 0,44% a 27.497 punti. La seduta sarà influenzata dalle tante trimestrali in arrivo. Snam, che ha già reso noto utili in crescita nei 9 mesi, sale dello 0,5% mentre Enel in attesa dei conti cede lo 0,17 per cento. E ancora occhi su Banca Generali (-0,10%), Banca Ifis (+0,5%), Banca Mps (+0,35%), Banco Bpm (+1,5%), Cnh Industrial (+0,75%), Inwit (+0,7%), Leonardo (+0,2%). (ANSA).