Borsa: Asia in rialzo dopo Fed, bene tecnologici

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Esce il sereno sulle Piazze asiatiche, la prima seduta in rialzo in tre giorni, dopo che la Federal Reserve ha deciso di ridurre gli stimoli, affermando che sarà paziente nell'aumentare i tassi di interesse. L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino allo 0,7%, trainato dai guadagni dei titoli tecnologici tra cui Tencent, Alibaba e Keyence. Giappone (+0,93) e Cina (+0,8%) hanno guidato i guadagni in tutta la regione, con i titoli in rialzo anche in Corea del Sud (+0,25%) e Hong Kong (+0,39%) dove le sedute sono ancora in corso.

