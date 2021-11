Spread Btp-Bund chiude in calo sotto i 122 punti

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Lo spread tra Btp e Bund chiude sotto i 122 punti (121,6), in calo rispetto ai 123 punti dell'apertura di oggi e ai 123,7 della chiusura di ieri. Anche il rendimento del decennale italiano è in flessione all'1,04 per cento, rispetto all'1,07% di questa mattina (ANSA).