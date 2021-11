++ Petrolio: giù il prezzo dopo nuove pressioni su Opec+ da Usa

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - In deciso calo il prezzo del petrolio sui mercati dopo che ieri il presidente Usa Joe Biden ha chiesto all'Opec+ di aumentare la produzione per calmierare i prezzi dopo che anche in occasione del G20 gli Stati Uniti avevano premuto sui paesi componenti l'organizzazione in tal senso. Il greggio Wti del Texas cede così l'1,44% finendo a 82,7 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde l'1,09% a 83,8 dollari. (ANSA).