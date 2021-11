Ovs: acquista rete negozi Gap in Italia

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Ovs acquista gli 11 negozi a insegna Gap in Italia e l'operazione, soggetta al completamento della procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali, dovrebbe realizzarsi a febbraio 2022. Quello di Milano, tuttavia, precisa una nota, cesserà l'attività a novembre 2022, alla scadenza del contratto di affitto.

"Gap è un brand iconico amato e riconosciuto da tutti gli italiani che visitano gli USA - dice Stefano Stefano Beraldo, ceo di OVS - Nello sviluppo del nostro modello di business, riteniamo che questo accordo contribuisca a creare valore per il nostro gruppo e rappresenti un ulteriore passo nell'evoluzione della strategia di OVS che diventa sempre più una piattaforma aperta a collaborazioni con altri brand, coerenti con il suo posizionamento e i suoi valori".

Oggi Gap è presente in oltre 40 paesi nel mondo, operando attraverso una combinazione di negozi diretti, in franchising e piattaforme e-commerce. I due gruppi, ricorda una nota, collaboravano già dal 2020 con un accordo di franchising che prevedeva l'inserimento del brand GapKids nei negozi OVS e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino nell'e-commerce OVS. (ANSA).