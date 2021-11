Lufthansa: esce da crisi, in terzo trimestre torna in utile

Lufthansa torna in utile nel terzo trimestre dell'anno, per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, grazie all'abolizione delle restrizioni e alla ripresa dei viaggi aerei. La compagnia aerea tedesca, salvata con soldi pubblici lo scorso anno e ora alle prese con una profonda ristrutturazione, ha annunciato ricavi quasi raddoppiati nel periodo luglio-settembre, e un utile operativo di 17 milioni di euro contro una perdita di 1,3 miliardi di euro dell'anno precedente. "Con l'aumento della domanda di viaggi d'affari e un risultato record di Lufthansa Cargo, abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare nella nostra uscita dalla crisi: siamo tornati al nero", ha dichiarato l'amministratore delegato Carsten Spohr in una nota. (ANSA-AFP).