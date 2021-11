Lavoro: domani sciopero orafi, volantini in Montenapoleone

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Incrociano le braccia domani i dipendenti delle botteghe orafe per sollecitare Federorafi al rinnovo del contratto scaduto da oltre un anno. Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil che per l'iniziativa prevedono un volantinaggio in via Montenapoleone a Milano, uno dei principali luoghi sacri del lusso in Italia.

"La proposta di aumento salariale di Federorafi - spiegano le Organizzazioni sindacali - è assolutamente inaccettabile". "Le retribuzioni dei lavoratori sono inferiori sia a quelle dei lavoratori metalmeccanici che a quelle del settore tessile/abbigliamento - spiegano - e per convincere la controparte a discutere di aumenti dignitosi, per giovedì 4 novembre è stato proclamato sciopero in tutte le aziende del comparto".

"Per otto ore al giorno produciamo oggetti di lusso - si legge sul volantino che sarà distribuito domani - ma il nostro salario è rimasto al palo. Per questo rivendichiamo il rinnovo del nostro contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno". (ANSA).