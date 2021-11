Inps: a Trento presentazione Rapporto annuale con Tridico

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Lunedì 8 novembre Il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento ospiterà la presentazione del ventesimo Rapporto annuale dell'Inps, il documento che illustra l'attività e il ruolo dell'Istituto nel sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto sociale ed economico italiano, con particolare attenzione all'impatto degli interventi attivati durante la pandemia. La presentazione si terrà nell'ambito del convegno "L'innovazione dell'Inps per il rilancio del Paese".

Il documento, anticipato in una serie di presentazioni in sedi istituzionali e accademiche nei mesi scorsi, sarà illustrato dal presidente Inps, Pasquale Tridico, e dal direttore centrale Studi e ricerche Inps, Daniele Checchi, alla presenza del rettore Flavio Deflorian. Il rapporto sarà discusso da Gabriella Berloffa (Dipartimento di Economia e Management UniTrento) e Stefani Scherer (Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale UniTrento) con la moderazione di Enrico Zaninotto (Dipartimento di Economia e Management UniTrento).

Interverrà alla presentazione anche la vicepresidente Inps, Marialuisa Gnecchi. (ANSA).