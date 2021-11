Borsa: Milano in lieve rialzo (+0,1%), sprint di Ferrari

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - In lieve rialzo Piazza Affari (+0,1%) in attesa dell'indice Pmi compositi e dei servizi, anche dell'Ue. A trainare il listino principale è Ferrari ( +3,9% a 221,4 euro), in rally il giorno dopo i conti. In forma Exor (+1,9%), piatta Stellantis (+0,01%), la giornata successiva ai dati del mercato. Bene i farmaceutici, da Diasorin (+2,2%) e Recordati (+0,7%). In rialzo l'industria, da Leonardo (+1,3%) a Interpump (+1,2%) e Buzzi (+0,7%). Sale nel lusso Moncler (+0,6) e tra i semiconduttori Stm (+0,5%).

In ripresa Tim (+0,2%), dopo giorni di calo in seguito alla trimestrale di fine settimana. In rosso le banche, mentre lo spread è a 123 punti, da Carige (-1,3%), Bper (-1,1%) a Unicredit (-0,8%), Banco Bpm (-0,3%) e Intesa e Mps (-0,2%). Giù i petroliferi, con Eni (-1,4%), l'impiantistica di Tenaris (-1%) e Saipem (-0,4%), col greggio che resta in forte calo (wti -1,8%) a 82,4 dollari al barile e il brent a 83,4 dollari.

(ANSA).