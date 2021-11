Borsa: Milano chiude in rialzo con Ferrari, Exor, Leonardo

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Seduta in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,69% a 27.377 punti) in una giornata in cui gli indici europei si sono mostrati cauti in attesa della Fed. In luce soprattutto Ferrari (+3,99%) all'indomani dei conti. Nella galassia bene anche Exor (+3,4%). Allungo poi di Leonardo (+2,57%) che ha, tra l'altro, annunciato un ulteriore rafforzamento della sua presenza nel mercato dell'elisoccorso negli Stati Uniti.

Nel credito acquisti su Fineco (+2,35%) e Banco Bpm (+1,97%) attesa quest'ultima in settimana dal piano. Sul fronte opposto Mps (-1,27%) chiamata ad cercare soluzioni alternative dopo il naufragio del negoziato con Unicredit, e Carige (-2,47%) mentre Fitch ha ritirato i rating precedentemente assegnati alla banca.

Tra gli altri titoli si segnalano Tim (+1,7%) Campari (+1,3%) Interpump (+1,8%). Vendite su Eni (-1,2%) con il petrolio sotto pressione. Lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata sotto i 122 punti. (ANSA).