Borsa: Europa in lieve miglioramento dopo parole Lagarde

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - In lieve miglioramento le principali Borse europee, dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, è intervenuto contro un eventuale rialzo dei tassi. In attesa della riunione della Fed, la migliore delle principali Borse europee è Parigi (+0,04%), seguita da Francoforte, sulla parità, Londra (-0,2%) e Madrid (-0,7%). In debole positivo Piazza Affari (+0,2%), che sta davanti a tutte, con lo spread sceso a 121,2 punti e il rendimento del decennale italiano calato allo 0,95%.

Aumenta il calo il greggio (wti -2,1%) a 82,1 dollari al barile e il brent a 83,1 dollari, il giorno dopo che il presidente Usa, Joe Biden, ha chiesto all'Opec+ di aumentare la produzione per calmierare i prezzi, dopo le pressioni già messe in atto dagli Usa in occasione del G20. (ANSA).