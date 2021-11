Petrolio: in lieve rialzo a 84,29 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti di riferimento guadagna lo 0,3% a 84,29 dollari al barile (84,05 ieri sera a New York). Il Brent sale dello 0,47% a 85,11 dollari al barile.

