Indice Pmi manifatturiero Italia a ottobre sale a 61,1

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - L'indice Pmi manifatturiero misurato da Ihs Markit a ottobre in Italia è salito a 61,1 punti dai 59,7 di settembre. Il dato è superiore alle stime degli analisti. Si tratta del sedicesimo mese consecutivo di crescita ed è il più alto dal mese di giugno. Per quanto riguarda gli ordini a settembre l'indice è salito a 61,7 da 58,9, in espansione per l'undicesimo mese consecutivo. (ANSA).