Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a prossima riunione Fed

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo e con le prese di profitto degli investitori dopo le performance positive delle precedenti sedute. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali, in particolare alla riunione di domani della Fed. Sotto i riflettori il tema dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

Chiusura in calo per Tokyo (-0,43%), nonostante il risultato che prelude all'introduzione di un nuovo piano di stimolo dell'economia, già annunciato dal premier Fumio Kishida. Sul mercato valutario lo yen è poco mosso sul dollaro, trattando poco sopra a 1143,65 mentre si indebolisce sull'euro a 131,91.

In calo Hong Kong (-0,35%), Shanghai (-1,1%), Shenzhen (-0,81%) e Mumbai (-0,2%). In controtendenza Seul (+1,1%).

Sul versante macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Italia, Francia e Germania.

