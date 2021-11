Borsa: Milano rallenta con le utility, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - La Borsa di Milano (-0,3%) rallenta, appesantita dall'andamento negativo delle utility.

Piazza Affari si allinea agli altri listini europei mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 126 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,13%.

Scivola Tim (-2,4%). In ordine sparso le banche con Unicredit che cede l'1% e Mps lo 0,3%. In terreno positivo Bper (+0,9%), Banco Bpm (+0,4%), Carige (+0,5%) e Intesa (+0,1%), in vista delle trimestrali. In rosso il comparto dell'automotive con Stellantis (-0,4%), Ferrari (-0,3%), Cnh (-0,9%), Pirelli (-0,3%) e Brembo (-0,7%). Male i titoli legati al petrolio con Tenaris e Eni (-1,2%), Saipem (-0,7%).

Tra le utility andamento negativo per Hera (-1%), A2a (-0,7%), Enel (-0,5%), Italgas (-0,4%), piatta Snam. Prosegue la corsa di Nexi (+2,1%). Bene anche Campari (+1,1%) e Stm (+0,6%).

(ANSA).