Borsa: Milano galleggia, sprint di Nexi

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - La Borsa di Milano (-0,01%) prosegue la seduta sulla parità,. A Piazza Affari sprint di Nexi (+2,6%) mentre prosegue in calo Tim (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 127 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,4%.

Andamento positivo per le banche in vista delle prossime trimestrali. In rialzo Banco Bpm (+1,6%), Bper (+1,1%), Intesa e Carige (+0,7%), debole Unicredit (-0,1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in rialzo.

Sale Saipem (+0,6%), in rosso Eni (-0,3%), piatta Tenaris (-0,02%).

Seduta negativa per le utility dove sono in calo A2a (-0,8%), Hera (-0,5%), Enel (-0,6%), Italgas (-0,3%), Snam (-0,2%). Bene Stellantis (+0,3%) mentre sono in rosso Chn (-0,7%) e Ferrari (-0,1%). (ANSA).