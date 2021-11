Borsa: Europa apre debole con petrolio e Fed

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Borse europee deboli in avvio di seduta con il prezzo del petrolio in lieve rialzo e gli investitori che guardano alla prossima riunione della Fed in attesa delle prossime mosse sui tassi e sul programma di tapering. Sotto i riflettori anche le decisioni che arriveranno dalla Cop26. Resta alta l'attenzione sull'andamento del prezzo delle materie prime.

Apertura in calo per Parigi (-0,15%) e Madrid (-0,46%), in positivo Francoforte (+0,12%), piatta Londra (-0,04%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1598.

(ANSA).