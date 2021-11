Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,41%)

(ANSA) - TOKYO, 01 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in netto rialzo, all'indomani del risultato elettorale in Giappone che garantisce la maggioranza alla coalizione guidata dal partito conservatore del premier Fumio Kishida, attenuando l'incertezza sulla azione di governo.

In apertura l'indice Nikkei mette a segno un rialzo dell'1,41% a quota 29.298.93, con un guadagno di oltre 400 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 114,20 e sull'euro a 131,90. (ANSA).