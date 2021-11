Borsa: Milano accelera (+1,4%), sprint Eni, Tenaris e Saipem

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Piazza Affari accelera portandosi in testa alle altre borse europee con un rialzo dell'1,46% a 27.266 punti per l'indice Ftse Mib. Il rialzo del greggio (Wti +0,36% a 83,86 dollari al barile) e soprattutto del metano (+13,6% a 73,6 euro al Mwh ad Amsterdam) spinge Eni (+2,4%), Saipem (+2,08%) e Tenaris (+1,99%), attive a vario titolo nella filiera energetica. Seguono Recordati (+2,03%), che ha diffuso i conti trimestrali giovedì scorso. Bene Tim (+2,01%), Atlantia (+1,65%) e Stellantis (+1,32%), che ha confermato le stime sull'intero esercizio presentato la trimestrale lo scorso 28 ottobre, mentre Ferrari (+1,07%) li presenta domani. Sprint di Intesa (+2,28%) e Banco Bpm (+2,16%) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 126,9 punti e il rendimento in rialzo di 0,9 punti all'1,177%. Seguono Unicredit (+1,84%) e Bper (+1,48%), mentre tra i titoli a minor capitalizzazione corre Bps (+2,45%), più caute invece Mps (+0,68%) e Carige (+0,63%). Pochi i segni meno, limitati a Nexi (-0,2%) e Buzzi (-0,15%). (ANSA).