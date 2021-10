Intesa: trasformazione per IwBank, diventa una sim

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - IWBank, la banca specializzata nella gestione degli investimenti, nella consulenza finanziaria e nel trading, passata nel perimetro di Intesa Sanpaolo dopo l'acquisizione di Ubi Banca, diventa una società di intermediazione immobiliare (sim), dopo una doppia scissione di alcune attività in favore di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking e successivamente alla capogruppo Intesa Sanpaolo.

L'operazione segue il percorso di valorizzazione e di integrazione fra i due gruppi bancari, avviato nell'ambito della fusione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo e la trasformazione in Sim consentirà di preservare la "continuità del business di IWBank e a valorizzare il modello di servizio della stessa".

L'intera operazione sarà approvata dal consiglio d'amministrazione di Intesa Sanpaolo ad eccezione che il 5% del capitale sociale, entro il 5 novembre, chieda che la decisione sia adottata dall'assemblea straordinaria. (ANSA).