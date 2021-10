Green pass: Confcommercio Milano, persi 10 mln per tre cortei

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Ammonta a 10,2 milioni di euro solo per corso Buenos Aires e l'area del centro (una perdita del 27% su 37,7 milioni di euro di fatturato) il "conto" pagato negli ultimi tre sabati a Milano da negozi, bar e ristoranti nelle ore interessate dalle manifestazioni no Green pass La stima del 27% di perdita è dell'ufficio studi di Confcommercio che ha fatto un sondaggio a cui hanno risposto 613 imprese: la diminuzione media del volume d'affari indicata dagli imprenditori (il 32% è direttamente coinvolto dai cortei) è del 27,4%. Più alta per i negozi non alimentari: 30%.

"Un bilancio che potrebbe essere ben più pesante se dovesse perdurare questa situazione di caos con un impatto significativo sull'attrattività della città. Chi sarebbe infatti invogliato a recarsi in città - si chiede Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - sapendo di trovare confusione e disagi per cortei più o meno autorizzati? Il danno economico rischia seriamente di aggravarsi con l'avvicinarsi del periodo natalizio".

Nel sondaggio di Confcommercio Milano Il 70% è favorevole all'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Il 73% non ha riscontrato criticità legate al controllo del Green Pass. Il 71% risente ancora dei danni subiti per effetto dell'emergenza Covid. In particolare nella ristorazione: 86%.

Il 68% delle imprese ritiene non condivisibili le proteste anti Green Pass. E il 16% chiede percorsi definiti e un maggior controllo delle Forze dell'Ordine.

"Chiediamo - conclude Barbieri - manifestazioni nel rispetto delle regole. Non è in discussione la libertà di protesta, ma l'ossessiva frequenza di questi cortei. Il nemico da combattere, non dimentichiamolo, è la pandemia". (ANSA).