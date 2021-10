Fastweb ed Engineering insieme per polo strategico nazionale

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Fastweb ed Engineering hanno presentato al Ministero per l'Innovazione e la transizione digitale una proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, l'infrastruttura destinata ad ospitare in cloud dati e servizi strategici della pubblica amministrazione, definita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle linee guida del Mitd come una delle macro-azioni chiave per l'evoluzione digitale delle Amministrazioni italiane e dei servizi pubblici ai cittadini.

In caso di aggiudicazione, Fastweb e Engineering prevedono la costituzione di una NewCo a cui farebbe capo la realizzazione e gestione del Polo strategico nazionale secondo un modello di Partenariato Pubblico Privato. (ANSA).