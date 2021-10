Educazione finanza: più di 720 eventi per il Mese 2021

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sono più di 720 gli eventi in tutta Italia che si sono svolti durante l'edizione 2021 del Mese dell'educazione finanziaria : da laboratori didattici a webinar, da video tutorial a convegni, da quiz a giochi interattivi, per i bambini fino agli adulti, organizzati da 220 realtà diverse.

'Un 'edizione eccezionale", commenta la direttrice del Comitato per l'educazione finanziaria, Anna Maria Lusardi. "Abbiamo trasformato il paese in un laboratorio di educazione finanziaria! In inglese si usa il detto, "it takes a village to educate a child," ci vuole un villaggio per educare un bambino.

Ci vuole tutto un paese per educare finanziariamente la sua popolazione!". (ANSA).