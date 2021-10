Pil: Istat, crescita acquisita per il 2021 al 6,1%

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La crescita acquisita per il 2021, quella che si otterrebbe se nel quarto trimestre dell'anno il Pil italiano registrasse una variazione congiunturale nulla, è pari al 6,1%. Lo calcola l'Istat, diffondendo la stima preliminare relativa al terzo trimestre dell'anno. Mentre nel terzo trimestre del 2021 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% in termini tendenziali, comunica sempre l'Istat in base alle stime preliminari. (ANSA).