Essilux: bene in Borsa dopo conti, ritocca massimo storico

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Prima parte di seduta in Borsa a Parigi positiva per EssilorLuxottica dopo i conti: il titolo sale di oltre l'1% a 175 euro, ritoccando ancora i massimi storici e proseguendo un periodo di forza sui mercati azionari.

Gli operatori stanno premiando i ricavi del terzo trimestre con GrandVision prossimi ai 5,5 miliardi e superiori alle stime degli analisti. Apprezzato anche il miglioramento delle 'guidance' per l'intero 2021 con una crescita del fatturato ora prevista a una cifra medio-alta del fatturato rispetto al 2019 (anno di riferimento perché pre-Covid) e con un aumento fino a 100 punti base dell'utile operativo adjusted rispetto ai ricavi.

