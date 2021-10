Borsa: Spread in rialzo. Europa scivola su conti e inflazione

Spread Btp Bund in rialzo, supera 121 punti. Avvio di giornata in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che supera quota 121 punti a 121,3 punti dai 118 della chiusura di ieri e si colloca ai massimi dal mese di maggio. Il rendimento del decennale italiano è salito all'1,09%.

Trimestrali sotto le attese e preoccupazioni per l'inflazione frenano i mercati e in Europa la seduta apre in calo su tutti i listini azionari. La Borsa di Londra cede lo 0,7% in avvio di seduta, Parigi lo 0,37%, Francoforte lo 0,74% e Milano lo 0,6 per cento.

"La stagione degli utili del terzo trimestre sta dimostrando che c'è una forte domanda nell'economia globale e in particolare per i servizi tecnologici, ma i margini di profitto sono sotto pressione a causa dell'aumento dei costi tra materie prime e salari" commenta un analista. Tra i singoli titoli EssilorLuxottica fa eccezione e sale, dopo i conti dell'1,4%, per aver alzato le prospettive di redditività e crescita delle vendite ed Eni guadagna lo 0,8% dopo i conti.