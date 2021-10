Proroga della cig Alitalia al 2023, rimborso dei biglietti fino al 2022

Proroga fino al 2023 della cig per i lavoratori Alitalia. Lo prevede la bozza della manovra. Per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, "il trattamento di integrazione salariale può essere prorogato di ulteriori 12 mesi", anche "successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e non oltre il 31 dicembre 2023". Sono previsti 63,5 milioni nel 2022 e di 193,6 milioni nel 2023. E' prevista anche l'estensione al 2022 del rimborso dei biglietti con il fondo da 100 milioni già in funzione per il 2021.