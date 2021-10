Manovra: Fiom, al via un pacchetto di 8 ore sciopero

La Fiom-Cgil dà il via ad un pacchetto di 8 ore di sciopero, ritenendo "urgente la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori per chiedere al Governo e al sistema delle imprese risposte in tema di crisi industriali e occupazionali, riforma degli ammortizzatori sociali, precarietà del lavoro, salute e sicurezza, sistema degli appalti e dei subappalti, pensioni e contrasto dell'evasione fiscale". Nei prossimi giorni verificherà le modalità di attuazione, anche "nel confronto con Fim e Uilm e in relazione al percorso di mobilitazione e di sciopero che Cgil Cisl e Uil decideranno" dopo la manovra.