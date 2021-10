Luiss, dottorato ad honorem a direttrice Wto Okonjo-Iweala

Sarà conferito all'economista Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale del Wto, l'organizzazione mondiale del commercio, un dottorato di ricerca honoris causa in Politics della Luiss. La cerimonia si svolgerà durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'università intitolata a Guido Carli, venerdì dalle 10 nell'aula magna di via Pola e in streaming su su Luiss Social TV.

Ngozi Okonjo-Iweala - 67 anni, doppia cittadinanza nigeriana e americana - è stata ministra delle Finanze della Nigeria e numero due della Banca Mondiale. Da febbraio è la prima donna e la prima africana a ricoprire la carica di direttore generale della World Trade Organization. È a Roma per partecipare ai lavori del G20 presieduto dall'Italia, sabato e domenica alla Nuvola dell'Eur. Pronuncerà una lectio magistralis sul tema 'Serving the Global Commons: the role of trade in post Covid recovery and pre-pandemic preparedness'.

La cerimonia sarà aperta dagli interventi del direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, del rappresentante degli studenti Angelo D'Alena, del Rettore Andrea Prencipe. La prolusione è affidata a Thomas Christiansen, professore di Political Science: 'The politics of global trade: the challenge of managing interdependence in a fragmenting world'. L'intervento conclusivo sarà del presidente della Luiss Vincenzo Boccia