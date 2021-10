Istat: a ottobre cala fiducia consumatori,sale per imprese

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - A ottobre 2021 si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 119,6 a 118,4) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 113,7 a 115,0). Lo rileva l'Istat nella stima flash. L'indice di fiducia dei consumatori resta comunque su livelli storicamente elevati, spiega l'Istituto di statistica: in particolare, peggiorano tutti i giudizi sugli andamenti correnti mentre migliorano le aspettative sulla situazione economica generale, sulla disoccupazione e sulla situazione personale; anche le prospettive di risparmiare nei prossimi mesi sono in miglioramento. (ANSA).