Inps: nel 2020 22,7 mln pensioni vigenti per 307 mld (+2,3%)

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti alla fine del 2020 erano 22.717.120, per un ammontare complessivo annuo di 307.690 milioni di euro (13.544 euro medi). Rispetto al 2019, il numero di prestazioni è diminuito dello 0,4% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato del 2,3%.

Lo rileva l'Istat nell'Osservatorio sulle pensioni. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.041.202 (+3,8% rispetto al 2019) per un importo medio di 19.181 euro annui. I pensionati percepiscono in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo.

(ANSA).