Fastweb: in 9 mesi ricavi +5%, ebitda +6%

Fastweb non si ferma e, per il 33mo trimestre consecutivo, registra un aumento di clienti, del fatturato e dei margini. Nei 9 mesi i ricavi si attestano a 1.755 milioni di euro (+5%), l'Ebitda raggiunge quota 602 milioni di euro (+6%) mentre l'Ebitda inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 562 milioni di euro (+6%).

Fastweb conferma nei primi nove mesi dell'anno anche il proprio primato negli investimenti che si attestano a 439 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente alla transizione della società in operatore OTT infrastrutturato attraverso lo sviluppo di reti fisse e mobili 5G e FWA, di tecnologie e di servizi avanzati per il Cloud e la cybersecurity.