Borsa:in Asia listini giù con timori pandemia e inflazione

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Le borse asiatiche sono scese per il secondo giorno di fila. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,96%, Seul dello 0,53%, Hong Kong si sta portando sulla parità (-0,09%) mentre Shanghai cede l'1,17 per cento. Sul mercato, commentano gli operatori, prevale un sentimento di avversione al rischio tra i timori globali che il prolungarsi della pandemia e l'inflazione elevata danneggino la ripresa economica. L'indice MSCI Asia Pacific ha perso lo 0,5%, con le aziende tecnologiche giapponesi Fanuc (-9%) e Fujitsu (-12%) tra i peggiori dopo i deludenti report sugli utili. Deboli anche i titoli dell'energia dopo un calo del petrolio mentre le scorte di greggio statunitensi si sono ampliate e gli investitori hanno valutato la possibilità che l'Iran possa rilanciare le esportazioni ufficiali. (ANSA).