Borsa: l'Europa in ordine sparso in attesa della Bce

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, in attesa della riunione della Bce, con gli analisti che ipotizzano un atteggiamento morbido alla luce del recente rialzo dei tassi e dei segnali di rallentamento degli indici Pmi. I mercati attendono inoltre i dati sul Pil del terzo trimestre e quelli sulle nuove richieste di disoccupazione dagli Usa, che vedono i future positivi a Wall Street in attesa dell'apertura delle contrattazioni. In rialzo l'oro (+0,6%) a 1.800 dollari l'oncia. Scende il prezzo del gas naturale in Europa, che continuano ad essere sotto osservazione dopo l'impennata che ha provocato anche rincari per i consumatori, con le quotazioni ad Amsterdam che fanno segnare un -7,6% a 80,19 euro al MWh. In Europa la migliore è Parigi (+0,5%), seguita da Madrid (+0,2%), dove l'indice dei prezzi al consumo a ottobre è salito oltre le attese, ma la maglia rosa va a Milano (+0,4%), con lo spread Btp-Bund a 116,9 punti e il rendimento del decennale italiano all'1%. In rosso invece Francoforte e Londra (-0,1%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,15%, sostenuto da informatica e beni di prima necessità, mentre pesano in negativo finanza e energia, col greggio in calo (wti -1,9%) a 81,3 dollari al barile e il brent a 83,07 dollari.

