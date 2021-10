Santander: in nove mesi utile a 5,8 miliardi

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Il gruppo spagnolo Santander ha fatto registrare 34,6 miliardi di euro di ricavi totali nei primi nove mesi del 2021 (+8% a cambi costanti), trainato dalla forte crescita dei volumi e dell'attività dei clienti, con il 94 % del reddito proveniente da interessi netti e commissioni.

L'utile di competenza è stato di 5,8 miliardi, rispetto agli 8,8 miliardi di perdita del 2020, mentre impieghi e depositi sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 6%. Le regioni Europa e Nord America hanno aumentato il loro profitto, rispettivamente del 98% e del 122%, mentre in Sud America è cresciuto del 31%.

Il numero totale di clienti è salito a 152 milioni, con il 54% delle vendite del gruppo realizzate attraverso i canali digitali rispetto al 44% dello stesso periodo dello scorso anno.

Gli accantonamenti sono in calo del 34%, il costo del credito è ulteriormente migliorato allo 0,9%. Il coefficiente patrimoniale Cet 1 ratio è all'11,85%. A settembre il gruppo ha annunciato la distribuzione di 1,7 miliardi di guadagni, suddivisi tra un dividendo di 4,85 centesimi per azione e un riacquisto di azioni proprie per 841 milioni. Un ulteriore dividendo sarà annunciato nel primo semestre del 2022. Per il futuro "siamo sulla buona strada per ottenere risultati significativi e superare il nostro obiettivo di redditività per il 2021" ha commentato la presidente, Ana Botin. (ANSA).