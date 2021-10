Inps: Tridico, superate definitivamente criticità gestione Cig

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Inps lancia "la nuova piattaforma di gestione degli ammortizzatori sociali" sottolineando come rappresenti anche "una rinnovata modalità di dialogo".

"E' una modalità completamente rinnovata, all'insegna della semplificazione", sottolinea il presidente Pasquale Tridico: viene lanciata "una procedura completamente nata all'interno dell'Istituto", con "potenziali importanti che impattano direttamente sulla gestione di consulenti e commercialisti" rinnovando quella che "fino ad oggi è stata una gestione complessa". Gestione che sul fronte della cassa Covid aveva portato a "difficoltà tecniche che ora vogliamo superare definitivamente", sottolinea Tridico: "Sono già stati fatti molti miglioramenti nel 2020 e nel 2021" ma non si era ancora "arrivati a cambiare l'intera architettura"; la procedura diventa così "a prova di utenti che hanno poco tempo e vogliono semplicemente inoltrare una domanda"; "E' solo l'inizio", dice ancora il presidente dell'Inps: si parte con la sola Cassa Covid e si arriverà alla "gestione di ammortizzatori integrati unici.

Quando sarà a regime la riforma degli ammortizzatori", oggi in cantiere, "troverà l'Inps pronta". (ANSA).