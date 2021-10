Deutsche Bank: utile netto trimestre a 329 milioni (+6%)

Nel terzo trimestre 2021 Deutsche Bank ha riportato un utile ante imposte di 554 milioni (15%) e 3,3 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, oltre 4 volte in più rispetto allo scorso anno. L'utile netto è stato di 329 milioni nel trimestre (+6%), sopra le stime degli analisti, e di 2,2 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, più di 5 volte rispetto al 2020. I ricavi netti sono a 6 miliardi (+2%), la raccolta netta è di 12 miliardi di euro che porta il patrimonio gestito alla quota record di 880 miliardi di euro. Quanto al capitale, il Cet 1 ratio è al 13%, in linea con la guidance.

"Nel terzo trimestre - ha commentato l'ad, Christian Sewing - abbiamo nuovamente dimostrato la forza operativa della nostra attività: i nostri ricavi si sono dimostrati resilienti, abbiamo aumentato il nostro utile ante imposte nonostante ulteriori oneri di trasformazione e abbiamo già ha superato il nostro obiettivo di sostenibilità per l'intero anno 2021. Siamo concentrati sulla promozione dell'efficienza, mantenendo forti controlli e siamo fiduciosi di raggiungere gli obiettivi 2022".

(ANSA).