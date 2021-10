Borsa: Asia in calo con tensioni Usa-Cina, giù i tecnologici

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sono in calo le principali Borse asiatiche, sotto il peso, secondo gli analisti, delle tensioni tra Usa e Cina, bandita China Telecom dagli Stati Uniti, che hanno influito soprattutto sui giganti cinesi tecnologici.

Questioni che si sono sommate per gli investitori a quelle su Taiwan e ai timori di inflazione. Eccezioni l'Australia, che ha chiuso comunque piatta (+0,07%) e Taiwan, in lieve positivo (+0,2%). A mercati ancora aperti sono in calo Hong Kng (-1,8%), Shanghai (-1,1%) e Shenzen (-1,3%). Giù anche la Corea (-0,7%).

In Giappone chiusura in rosso per Topix (-0,2%) e Nikkei (-0,03%).

I future sull'Europa, alla vigilia della riunione della Bce, sono in rosso, mentre sono positivi quelli di Wall Street, mentre negli Usa sono attesi gli ordini di bene durevoli e dai dell'Eia su scorte e produzione di greggio. In Italia l'Istat diffonderà i dati sul commercio estero extra Ue di settembre.

Attese una serie di trimestrali, tra cui quelle di alcuni big negli Usa, da Cola Cola a Mc Donald's e Boeing. (ANSA).