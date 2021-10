Acea: Gola,idrico fondamentale, investiamo per riduzione perdite

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - "Noi siamo il primo operatore nazionale a livello idrico: con tutte le nostre società forniamo il servizio a 9 milioni di cittadini. E' chiaro che per noi quello è il business fondamentale, il business più importante: stiamo investendo molto per il miglioramento della qualità del servizio, anche lì in ottica di sostenibilità, per la riduzione delle perdite". Così l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, il cui gruppo, in questi giorni, è tra i protagonisti di Ecomondo, kermesse dell'economia verde in corso a Rimini.

"Adesso - ha argomentato - è chiaro che stiamo lavorando per poter utilizzare sulle aree in cui noi operiamo anche fondi del Pnrr. Perché poi - ha aggiunto - il servizio idrico è un servizio che ha un importante deficit di investimenti per cui i fondi pubblici possono contribuire a migliorare la qualità delle infrastrutture".

Parlando in una rassegna come Ecomondo, particolarmente attenta ai temi dell'economia verde e dell'ambiente, il numero uno della multiutility romana non ha mancato di sottolineare l'importanza per il gruppo della sostenibilità e della circolarità tanto da dedicare, dei 4,7 miliardi di euro di investimenti previsti nel Piano Industriale 2020-2024, ben 2,1 miliardi di euro ad obiettivi di sostenibilità.

"Acea - ha evidenziato Gola - è una azienda strutturalmente circolare perché gestisce business che sono strutturalmente circolari a partire dal ciclo idrico al trattamento dei rifiuti, tutta la parte della distribuzione elettrica compresa la mobilità elettrica, la generazione da fonti rinnovabili. Noi siamo strutturalmente circolari e - ha concluso - strutturalmente sostenibili". (ANSA).