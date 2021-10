Energia: secondo parco eolico marino galleggiante in Puglia

(ANSA) - LECCE, 26 OTT - Falck Renewables e BlueFloat Energy, per conto di Odra Energia, stanno per depositare la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione a realizzare un parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce. Si tratta del secondo parco eolico galleggiante che le società vogliano realizzare nel mare pugliese: il primo progetto, 'Kailia Energia', dovrebbe sorgere al largo di Brindisi. In entrambi i casi le aziende hanno scelto la strada della consultazione preliminare (scoping), una fase facoltativa finalizzata a indirizzare al meglio i contenuti dello studio di impatto ambientale per la successiva procedura di VIA.

La capacità massima installata prevista per questo progetto è pari a circa 1,3 GW. La produzione annuale stimata è pari a circa 4 TWh, equivalente al consumo di oltre un milione di utenze domestiche italiane e alla mancata emissione in atmosfera di oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica. Questa tecnologia consente il posizionamento delle pale in acque più profonde, come quelle del Mar Mediterraneo, nonché la realizzazione degli impianti senza l'impiego di fondazioni fisse e più al largo rispetto ai parchi eolici marini tradizionali.

Durante la fase di fabbricazione, assemblaggio e costruzione del parco si stima la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti, numero che potrebbe crescere fino a circa 4.000 nei periodi di massima necessità. Dopo l'entrata in esercizio del parco, si stimano oltre 150 posti stabili per attività di manutenzione, di cui circa l'80% da risorse locali. (ANSA).