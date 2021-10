Cavalieri Lavoro: Sella, sostenibilità è questione ineludibile

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ho parlato di valori, di lavoro, di impresa, di sviluppo socioeconomico, di giovani e di futuro.

Ebbene tutto questo oggi è di fronte a una questione ineludibile, su cui non si può più transigere e non si può più perdere altro tempo: la sostenibilità". Il presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, lo sottolinea nel suo intervento, al Quirinale, alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere al Merito del Lavoro ai Cavalieri nominati il 2 giugno del 2020 ed il 2 giugno del 2021.

"Di tutte le transizioni - dice Sella - quella che riguarda l'ambiente e il clima è la più urgente. Dati e fatti ci dicono che a questa transizione va posto il massimo impegno. Fare finta di nulla o considerare eccessivo l'aumento di costi, ci porterebbe al disastro", avverte Sella: "Quindi è nostra responsabilità, individuale e come capi azienda, investire sulle soluzioni e le tecnologie attuali e su quelle che la ricerca renderà man mano disponibili in futuro per determinare una decisa inversione di rotta. (ANSA).